На кредиты жителей можно 2 года содержать всю Волгоградскую облатсь

— В январе мы наблюдали нетипичное оживление спроса на ипотеку. Жители региона спешили взять кредит в преддверии ужесточения с 1 февраля условий по семейной ипотеке, когда вступило в силу ограничение «один льготный кредит на одну семью». В феврале и марте спрос волгоградцев на ипотеку по сравнению с январем стал более сдержанным. При этом благодаря плавному снижению ключевой ставки и, как следствие, ставок по рыночной ипотеке и потребительским кредитам спрос на эти продукты постепенно восстанавливается, — отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.