Савельев назвал сроки восстановления воздушного сообщения на юге России

Воздушное сообщение на юге России будет полностью восстановлено в течение двух-трех дней, заявил вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента с постоянными членами Совбеза.

Как уточнил господин Савельев, с 4:15 до 5:45 мск 8 мая по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено три удара. «Степень нанесения ущерба и дополнительная информация уточняется. Инженеры “Алмаз-Антея” и Ростеха проведут работу по оценке и работоспособности систем центра в течение ближайших 15 часов», — добавил господин Савельев (цитата по сайту Кремля).

Виталий Савельев добавил, что с 13:00 мск авиасообщение с 13 аэропортами на юге России было восстановлено. При этом Минтранс сообщал о частичном возобновлении полетов с 16:00 мск. Также господин Савельев сказал, что все пассажиры уведомлены и «относятся с пониманием к текущей ситуации».

