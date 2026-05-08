Ремонт участка теплосетей на улице Варварской в Нижнем Новгороде завершен

Рабочие начали восстановление дорожного полотна.

Ремонт теплосетей на улице Варварской в Нижнем Новгороде завершен. Рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна. Об этом сообщает в своём канале в МАХ Объединенный коммунальный оператор ОКО.

Работы на участке теплосети в районе перекрестка Пискунова-Варварская проводились с ночи 7 мая.

Необходимость в проведении ремонта была выявлена ранее по результатам обследования, уточнили в компании.

«Изначально планировалось выполнить работы ночью, однако при визуальном осмотре после проведения земляных работ характер повреждения и требующийся ремонт оказались более затратными по времени», — говорится в сообщении ОКО в МАХ. Восстановительные работы завершились в течение дня. После чего специалисты приступили к укладке асфальта.

Ориентировочно в 23:55 движение на участке откроют, пообещали в ОКО.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 183 млн рублей направят на реконструкцию теплосетей в Нижнем Новгороде.