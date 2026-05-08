Экономист Бархота: цены на отдых в детских лагерях в 2026 году выросли на 20%

Экономист ответил, во сколько обойдутся путевки в детские лагеря летом.

Источник: Комсомольская правда

Цены на отдых в детских лагерях выросли в 2026 году на 15−20 процентов. Об этом рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, повышение стоимости обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, спрос на детский отдых растет и на фоне этого идет повышение цен.

Интерес есть, а вот хороших мест не так много. Есть проблемы с южными приморскими районами — это Крым и регион Краснодарского края.

— Именно поэтому за год стоимость путевки увеличилась на 15−20%, — объяснил эксперт в беседе с Абзацем.

Буквально недавно путевку можно было купить за 70 тысяч рублей, а теперь ценник стартует от 100 тысяч. А вот путевки в профильные и языковые лагеря стоят по 250 тысяч рублей.

Выбирая детский лагерь для отдыха, эксперты советуют ориентироваться на опыт педагогов и вожатых; интересные образовательные и оздоровительные программы; положительные отзывы родителей и детей; удобные локации рядом с метро.

