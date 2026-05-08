Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральный банк объяснил причины спроса на наличные весной 2026 года

Сберегательная активность населения оставалась высокой.

Спрос со стороны россиян на наличные деньги в марте — апреле вырос на фоне адаптации к налоговым изменениям, а также временных перебоев с интернетом. Об этом сообщает ТАСС.

Участники отметили, что это могло быть связано и со «стремлением населения иметь запас средств оплаты», который не зависит от работы цифровой инфраструктуры, указывает ЦБ. При этом, как сообщили в регуляторе, такое перераспределение между наличными и безналичными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, так как ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

В то же время в целом сберегательная активность населения оставалась высокой, однако предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, недвижимости и ценных бумаг.

Отметим, что пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи сообщила, что в Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Соответствующие смс-сообщения получили абоненты разных операторов связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет. Не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.