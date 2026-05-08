Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в мае

Инвестстратег Александр Бахтин заявил, что доллар будет стоить почти 77 рублей в мае.

Источник: Аргументы и факты

Возобновление покупок Минфином РФ зарубежной валюты приведет к умеренному ослаблению рубля, и в базовом сценарии доллар в мае подорожает до 76,5 рубля, евро — до 89,5 рубля, а юань — до 11,2 рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег Александр Бахтин.

По мнению эксперта, укрепление иностранных валют будет происходить на фоне возобновления валютных покупок Минфина в начале месяца и инфляционных рисков, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанком.

Бахтин отметил, что рубль сохраняет устойчивость вблизи трехлетних минимумов благодаря высоким ценам на нефть и низкому спросу на импорт, и предпосылок к развороту текущей динамики пока нет. При этом такой курс неустойчив, и вероятность падения рубля гораздо выше, чем продолжение его роста.

Ранее эксперт Гузель Проценко спрогнозировала курс рубля к майским праздникам.