Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в мае

Возобновление покупок Минфином РФ зарубежной валюты приведет к умеренному ослаблению рубля, и в базовом сценарии доллар в мае подорожает до 76,5 рубля, евро — до 89,5 рубля, а юань — до 11,2 рубля. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег Александр Бахтин.
По мнению эксперта, укрепление иностранных валют будет происходить на фоне возобновления валютных покупок Минфина в начале месяца и инфляционных рисков, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанком.
Бахтин отметил, что рубль сохраняет устойчивость вблизи трехлетних минимумов благодаря высоким ценам на нефть и низкому спросу на импорт, и предпосылок к развороту текущей динамики пока нет. При этом такой курс неустойчив, и вероятность падения рубля гораздо выше, чем продолжение его роста.
