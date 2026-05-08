Роснано и NanoMalaysia создадут научно-технологический консорциум

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Группа «Роснано» и малайзийская компания NMB (NanoMalaysia Berhad) договорились объединить усилия для создания многопрофильного научно-технологического консорциума. Договоренность достигнута на встрече руководителей двух организаций в Куала-Лумпуре, сообщили в пресс-службе Роснано.
«В Куала-Лумпуре, Малайзия, состоялась рабочая встреча председателя правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы “Роснано” Алексея Тихонова с генеральным директором NMB (NanoMalaysia Berhad) доктором Резалом Хайри Ахмадом. Cтороны договорились объединить усилия для развития практической кооперации и построения научно-технологического консорциума в области новых материалов, мобильных и автономных транспортных систем, электрологистики, токенизации интеллектуальной собственности», — отметили в пресс-службе.
В центре переговоров были практические направления технологической кооперации и развитие совместных проектов на рынках Юго-Восточной Азии.
Партнеры.
Роснано — российская инвестиционно-промышленная группа, специализирующаяся на развитии и коммерциализации проектов в области новых материалов, энергетике, транспорте, химии и экологии. Группа развивает комплексные технологические проекты от стадии разработки до промышленного внедрения с выходом на конечных пользователей.
NMB — компания под эгидой Министерства науки, технологий и инноваций Малайзии. Играет ведущую роль в развитии водородной экономики Малайзии. Уже 15 лет NMB реализует программы в сфере нанотехнологий по направлениям: электронные устройства и системы, энергетика и экология, продовольствие и сельское хозяйство, а также здоровье, медицина и здравоохранение. Через дочернюю компанию NanoVerify Sdn Bhd реализует программы верификации и сертификации продукции на основе графеновых материалов.
В повестке — внедрение графена.
Ключевой темой встречи стало сотрудничество по внедрению графена и решений на его основе, включая их применение в промышленности и интеграцию в международные производственные цепочки.
Графен — сверхтонкий углеродный материал, который позволяет повышать прочность, электропроводность, теплопроводность и другие свойства материалов. Для Роснано развитие этого направления опирается на многолетний опыт работы с графеном и другими углеродными материалами. «Нанотехнологическая повестка мигрирует в практико-ориентированный подход по внедрению разработанных решений в индустрию, и NanoMalaysia является ключевым технологическим партнером на ключевых рынках Азии» — отметил Тихонов.
Доктор Резал сказал, что партнерство с Роснано открывает возможности для привлечения инвестиций в развитие практических применений графена и передовых материалов, а также способствует укреплению позиций Малайзии в сфере энергетического перехода.