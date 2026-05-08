"Черноголовка" назначила ирландского топ-менеджера Майера главой совета управляющих

Он будет отвечать за развитие бизнеса и стратегические инициативы.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Холдинг «Черноголовка», выпускающий безалкогольные напитки и продукты питания, в том числе для детей, назначил ирландского топ-менеджера Тони Майера председателем совета управляющих. Об этом сообщили в компании.

«Группа компаний “Черноголовка” сообщает о присоединении Тони Майера к команде компании в должности председателя Совета управляющих. В новой роли Майер будет отвечать за развитие бизнеса и стратегические инициативы», — отмечается в сообщении холдинга.

Так добавили, что Майер обладает более чем 25-летним опытом работы в сфере производства и дистрибуции продуктов питания. Кроме того, ранее он занимал руководящие позиции в компаниях российских представительств Coca-Cola, «Вим-Билль-Данн», «О’кей», и производителе «Прогресс».