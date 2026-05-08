Балицкий сравнил масштаб жилищного строительства в Мелитополе с временами СССР

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Текущие масштабы жилищного строительства в Мелитополе Запорожской области можно сравнить с советскими временами, когда для жителей возводили целые кварталы. Первые квартиры в строящихся домах уже проданы, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
В северной части Мелитополя сейчас строится первый за долгие годы новый жилой микрорайон «Патриарх».
«Я в этом городе с рождения живу и в Запорожской области. Как целыми кварталами строил Советский Союз, сегодня что-то похожее. Если кто-то поедет для себя посмотреть микрорайон “Патриарх”, я думаю, это достойно будет того, чтобы вспомнить те времена, когда власть реально работала в интересах своего народа», — рассказал Балицкий.
По его словам, запланировано строительство почти 1 млн кв. м жилья. «Первые квартиры уже проданы», — отметил губернатор.