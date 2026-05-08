Финские магазины стали туристическими точками из-за интереса иностранцев

В Финляндии продуктовые сети начали рассматривать обычные магазины как часть туристической инфраструктуры и продвигать их для иностранных гостей. Об этом сообщает Ilta-Sanomat, ссылаясь на материалы ретейлера Kesko и данные туристической организации Visit Finland.
Магазины сетей стали позиционироваться как объекты для посещения туристами. В компании Kesko заявили, что фиксируют формирование новой тенденции, связанной с интересом к финской гастрономии.
Основанием для такой стратегии стало исследование, проведённое в Германии, Испании, Франции, США и Японии. Оно показало, что финская кулинарная культура вызывает интерес за рубежом, однако остаётся слабо знакомой широкой аудитории. При этом респонденты связывают её с натуральностью и здоровым питанием, хотя часть опрошенных не воспринимает Финляндию как гастрономическое направление.
На первом этапе продвижение ориентировано на крупные магазины в Хельсинки, где представлен широкий ассортимент продукции местного производства.
Платформа Tripadvisor допускает размещение магазинов в числе туристических объектов. При наличии зоны для еды с посадочными местами такие точки могут классифицироваться как рестораны.
На фоне роста цен в Финляндии ранее сообщалось, что часть туристов в Лапландию приезжает с собственными продуктами питания. Также фиксируется обратный поток покупателей: жители Финляндии всё чаще ездят за продуктами в Швецию после снижения там налога на продукты питания с 1 апреля 2026 года. Шведские сети при этом адаптируют ассортимент под финских покупателей.
Дополнительный интерес к формату магазинов как туристических объектов связан с тем, что ретейлеры всё активнее используют сервисы отзывов и рейтингов для продвижения торговых точек за пределами традиционного ритейла, включая туристические платформы.
По данным финских СМИ, запуск продвижения магазинов как туристических объектов пока находится на начальной стадии и сосредоточен в столичном регионе, где ожидается основной поток иностранных посетителей и наибольшая концентрация магазинов с местной продукцией.
