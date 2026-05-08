Финские магазины стали туристическими точками из-за интереса иностранцев

На фоне роста цен в Финляндии ранее сообщалось, что часть туристов в Лапландию приезжает с собственными продуктами питания. Также фиксируется обратный поток покупателей: жители Финляндии всё чаще ездят за продуктами в Швецию после снижения там налога на продукты питания с 1 апреля 2026 года. Шведские сети при этом адаптируют ассортимент под финских покупателей.