Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 9 мая День Победы

Национальный банк определил курсы валют на 9 мая, субботу. В частности, в День Победы курс валют не менялись и курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 9 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8186 белорусского рубля, 1 евро — 3,3172 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7821 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 8 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в тех же значениях в субботу, 9 мая.
Также Нацбанк сказал, когда рассмотрят вопрос снижения ставки рефинансирования.