Запасы нефти в США оказались исчерпаемы на фоне рекордного экспорта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не видит необходимости ограничивать экспорт нефти и авиационного топлива, несмотря на рост поставок за рубеж и сокращение внутренних запасов. При этом часть американских экспертов предупреждает о рисках дефицита предложения на внутреннем рынке.
На фоне напряжённости вокруг Ормузского пролива экспорт энергоресурсов из США резко увеличился. По данным аналитиков, страна смогла выйти на первое место в мире по объёмам поставок сырой нефти, обогнав Саудовская Аравия.
Трамп положительно оценил ситуацию, заявив, что американская нефтяная отрасль получает дополнительную прибыль благодаря росту мирового спроса. По его словам, танкеры массово направляются в порты Техаса, Луизианы и Аляски для загрузки топливом перед возвращением через Ормузский пролив.
В то же время эксперты указывают, что возможности дальнейшего наращивания экспорта ограничены. Они отмечают, что текущие объёмы поставок уже оказывают давление на внутренние резервы, а длительное сохранение такой динамики может привести к проблемам с обеспечением внутреннего рынка.
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют сокращение запасов бензина в США на 198 млн баррелей. Кроме того, коммерческие запасы сырой нефти в стране снижаются уже третью неделю подряд. Одновременно фиксируется уменьшение резервов бензина и дистиллятов.
На фоне этих процессов обсуждение устойчивости американского нефтяного экспорта усиливается не только среди аналитиков, но и внутри энергетического сектора, где оценивают возможное влияние ситуации на цены топлива и стабильность поставок в случае дальнейшего роста внешнего спроса.
