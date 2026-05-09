Около 50 тысяч юных красноярцев стали участниками олимпиады по финансовой грамотности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги VI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников. Мероприятие проходило на образовательной платформе Учи.ру. Участие в нем приняли ученики 1−11 классов, а также впервые — дошкольники. Общее число участников из Красноярского края — 47 534 человека, на 15% больше, чем в прошлом году.
Активнее всего к проверке своих знаний подключились дети младшего школьного возраста: ученики 1−4 классов составили самую многочисленную группу — около 24 тысяч юных красноярцев. Впервые попробовали свои силы в олимпиаде более тысячи дошкольников региона.
Юные участники успешно решали задачи по планированию бюджета, формированию накоплений, оценке финансовых рисков и противодействию мошенникам. Лучше всего красноярским школьникам и дошколятам удались задания трека «Правила накопления».
«С каждым годом все больше детей в Красноярском крае проявляют интерес к финансовой грамотности. Рост числа участников на 15% — это не просто цифра, это запрос семей на качественные знания в этой сфере. Особенно важно, что к олимпиаде начали активно присоединяться дошкольники и младшие школьники. Чем раньше ребенок научится планировать свои карманные деньги и отличать добросовестные предложения от уловок мошенников, тем увереннее он будет чувствовать себя во взрослой финансовой жизни», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
В этом году организаторы также привлекли к процессу родителей — им было предложено пройти онлайн-тест и решить задачи, связанные с ипотекой, инвестициями и мерами господдержки бизнеса.
Олимпиада организована Банком России, АНО «Национальные приоритеты», Минфином России, Минэкономразвития России и платформой Учи.ру в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».