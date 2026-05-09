Из-за ремонта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области закроют развороты

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области начиная с четверга, 14 мая, из-за ремонта закроют два разворота. Как рассказали в пресс-службе компании «Автодор», они находятся на 987-м и 989-м километрах.
Ремонт идет на участке между поселком Аютинским и хутором Пролетаркой. Вместо закрывающихся на время разворотов в компании предлагают ехать через транспортную развязку на 993-м километре. Она находятся рядом с Аютинским. Вместо второго разворота можно использовать конструкцию, которая находится на 977-м километре федеральной трассы.
М-4 «Дон» — это ключевая транспортная артерия России, соединяющая Москву с южными регионами и Черным морем. Её протяженность составляет более 1540 км.
