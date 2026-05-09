Bloomberg: апельсиновый сок резко дорожает из-за ситуации в Бразилии

Согласно прогнозам, в сезоне 2026−2027 годов Бразилия соберет около 255,2 миллиона ящиков апельсинов, что на 13% меньше показателей прошлого года и на целых 15% ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие. Дефицит фруктов напрямую связан с массовым распространением болезни цитрусовых деревьев, известной как «зеленение», в основных районах страны-экспортера. Ситуацию также усугубила аномальная жара в прошлом году, нарушившая период цветения и серьезно сократившая количество завязей плодов.