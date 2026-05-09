Bloomberg: апельсиновый сок резко дорожает из-за ситуации в Бразилии

На товарной бирже Нью-Йорка произошел обвал котировок противоположной направленности: цена на апельсиновый сок продемонстрировала рекордный рост на фоне тревожных прогнозов от крупнейшего мирового поставщика сырья. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследований, причиной подорожания стала угроза дефицита урожая в Бразилии, где апельсиновые рощи массово страдают от распространения опасного заболевания.
Самый активный фьючерс на апельсиновый сок подскочил в цене на целых 5,8%, что стало крупнейшим внутридневным скачком более чем за неделю. На бирже стоимость выросла на 10 центов, достигнув отметки в 1,8320 доллара за фунт. Этот резкий скачок произошел после публикации данных исследовательской группы Fundecitrus, которая спрогнозировала серьезное сокращение бразильского урожая в следующем сезоне.
Согласно прогнозам, в сезоне 2026−2027 годов Бразилия соберет около 255,2 миллиона ящиков апельсинов, что на 13% меньше показателей прошлого года и на целых 15% ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие. Дефицит фруктов напрямую связан с массовым распространением болезни цитрусовых деревьев, известной как «зеленение», в основных районах страны-экспортера. Ситуацию также усугубила аномальная жара в прошлом году, нарушившая период цветения и серьезно сократившая количество завязей плодов.
Стоит отметить, что этот скачок цен выглядит контрастно на фоне общей рыночной динамики. Ранее сообщалось, что апельсиновый сок стал самым дешевеющим товаром 2025 года, потеряв в цене 60%.
