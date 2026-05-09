Участок улицы Варварской, где проводили ремонт теплосетей, открыли для движения

Перекресток улиц Варварской и Пискунова заасфальтировали и открыли для движения после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, работы на участке теплосети в районе перекрестка Пискунова-Варварская проводились с ночи 7 мая. Необходимость в проведении ремонта была выявлена ранее по результатам обследования. Изначально планировалось выполнить работы ночью, но повреждения оказались существенными, необходимый ремонт оказались более затратным по времени.
Восстановительные работы завершились в течение дня 8 мая. После чего специалисты приступили к укладке асфальта.
Утром 9 мая участок окончательно заасфальтировали и открыли для движения.
