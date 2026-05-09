Еще один белорусский город начал выпускать моцареллу

Цех по производству сыра моцарелла был открыт в филиале предприятия «Молочный Мир» в Щучине. В частности, будет изготавливаться «моцарелла-пицца», формуемая в блоки по 2,4 и 1,6 килограмма. Это составит 70% от общего объема запланированной выработки названного сыра. Также будут производить моцареллу в шариках. Ее упакуют в лоток 300 граммов.
Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заметил: новая итальянская линия уникальна тем, что ее удалось интегрировать в старый цех, не нарушая технологический процесс. Сейчас все работает автоматизировано и практически без участия человека.