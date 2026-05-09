Новак: страны ОПЕК+ на последней встрече обсуждали только увеличение квот

Страны ОПЕК+ не меняли сроки компенсаций сверхдобычи нефти, сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на последней встрече участники организации обсуждали только увеличение квот.
«Мы обсуждали только увеличение квот, что, в свою очередь, дает возможность как раз в рамках полученных квот ускорить компенсацию тем странам, которые должны компенсировать излишние объемы, которые были добыты ими в предыдущие периоды», — сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).
