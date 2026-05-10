Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 10 мая после Дня Победы

Национальным банком были установлены курсы валют на 10 мая, воскресенье. Так, после Дня Победы курс валют не поменялись — курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 10 мая, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8186 белорусского рубля, 1 евро — 3,3172 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7821 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 8 мая, и субботу, 9 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в тех же значениях в воскресенье, 10 мая.
