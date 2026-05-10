Bloomberg: война на Ближнем Востоке рекордно быстро сжигает мировые запасы нефти

По информации агентства, с 1 марта по 25 апреля запасы топлива сокращались на 4,8 млн баррелей в день.

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Мировые запасы нефти быстро сокращаются из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley, мировые запасы нефти уменьшаются примерно на 4,8 млн баррелей в день с 1 марта по 25 апреля, что значительно превышает предыдущие значения. В то же время другой инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что запасы близки к минимальному уровню с 2018 года.

Отмечается, что быстро сокращающиеся запасы демонстрируют растущий риск еще более резких скачков цен и дефицита, последствия которых правительства стран мира не смогут эффективно смягчить. Резкое истощение мировых запасов может также привести к возникновению крайне нестабильной ситуации на рынке даже после окончания конфликта.