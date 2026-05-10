Bloomberg: война на Ближнем Востоке рекордно быстро сжигает мировые запасы нефти

По данным инвестиционного банка Morgan Stanley, мировые запасы нефти уменьшаются примерно на 4,8 млн баррелей в день с 1 марта по 25 апреля, что значительно превышает предыдущие значения. В то же время другой инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что запасы близки к минимальному уровню с 2018 года.