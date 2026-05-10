Эксперт Акрамов: россияне на эти майские выбирают поездки на три-пять дней

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Жители России на этих майских праздниках чаще всего выбирают непродолжительные путешествия длиной три-пять дней. Об этом рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.
«Массовая модель поведения туристов смещается в сторону коротких поездок на три-пять дней», — отметил эксперт, добавив, что такая тенденция объясняется в первую очередь короткой продолжительностью праздничных периодов в 2026 году. Нерабочие дни в этом мае разделены на два блока, между которым находится рабочая неделя.
«Большинство путешественников выбирает один из двух праздничных периодов — чаще первые майские выходные, поскольку именно начало мая традиционно воспринимается как старт теплого сезона и первая возможность для полноценной смены обстановки после зимне-весеннего периода», — пояснил Акрамов.
Спрос на путешествия, по словам эксперта, сохраняется и во второй праздничный период, однако его жители России чаще используют для локальных поездок, семейных визитов, загородного отдыха или маршрутов внутри своего и соседнего региона.
Как следует из данных участников туристического рынка, до 70−75% продаж майских туров приходится на первую декаду мая. Вместе с тем, поделился эксперт, общий объем спроса на майские поездки в 2026 году выглядит более сдержанным, чем годом ранее.
«Объем бронирований в российских гостиницах на майские праздники сократился на 11,1% год к году», — подытожил Акрамов, обратив внимание, что снижение спроса связано с «самой короткой за последние восемь лет продолжительностью майских выходных, холодной погодой, ростом стоимости поездок внутри страны и конкуренцией со стороны зарубежных направлений, часть которых стала более доступной по цене».