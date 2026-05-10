Запасы нефти в мире приближаются к минимальному уровню с 2018 года: вот как сказывается ближневосточный кризис

Конфликт на Ближнем Востоке существенно повлиял на ситуацию с мировыми запасами нефти. Они приближаются к минимальному уровню с 2018 года. Ближневосточный кризис привел к рекордному сокращению запасов нефти, пишет Bloomberg.
На ухудшение ситуации повлияло ограничение судоходства в Ормузском проливе. Мировые запасы нефти уменьшаются уже примерно на 4,8 миллиона баррелей в день. Такие значения фиксируются в период с 1 марта по 25 апреля этого года.
Издание отмечает, что быстро сокращающиеся запасы нефти демонстрируют растущий риск резких скачков цен. Истощение ресурсов может привести к возникновению крайне нестабильной ситуации на рынке, считают специалисты.
Япония тем временем закупила нефть из России. Страна получала через Ормузский пролив около 95% ближневосточного энергоресурса.