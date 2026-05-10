Bloomberg: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью

Ситуация осложняется последствиями почти полного ограничения судоходства через Ормузский пролив, из-за чего мировая экономика уже потеряла значительные объемы поставок нефти. Эксперты предупреждают, что быстрое уменьшение резервов повышает риск дальнейшего роста цен и возникновения дефицита энергоресурсов.
Аналитики также считают, что даже после завершения конфликта рынок может надолго остаться нестабильным. Снижение объемов резервов делает мировую систему поставок более уязвимой перед любыми новыми перебоями или геополитическими кризисами.
Ранее сообщалось, что семь ведущих стран ОПЕК+, которые придерживаются добровольных сокращений по добыче нефти, приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень такой добычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки.