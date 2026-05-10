Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Trump Media зафиксировала огромный убыток после продажи биткойнов

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с убытком в размере 405,9 миллиона долларов.

Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, завершила первый квартал 2026 года с убытком в размере 405,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, значительная часть финансовых потерь связана с операциями компании на криптовалютном рынке. Речь идет о продаже биткойнов в период снижения стоимости цифрового актива.

Bloomberg указывает, что в конце февраля Trump Media реализовала около 2 тысяч биткойнов по цене ниже 70 тысяч долларов за единицу. При этом осенью 2025 года курс криптовалюты, по информации агентства, достигал рекордной отметки в 126 тысяч долларов.

На фоне этого разница в стоимости активов привела к существенным убыткам компании. Дополнительные детали финансовой отчетности и дальнейшие планы по криптовалютным инвестициям не раскрываются.

Компания Trump Media & Technology Group была основана Дональд Трамп после его ухода из крупных социальных платформ и развивает собственную медиасеть Truth Social.

В последние годы многие технологические и медиакомпании активно инвестировали в криптовалюты, однако высокая волатильность цифровых активов неоднократно приводила к крупным финансовым потерям на фоне резких колебаний курсов биткойна и других криптовалют.

Ранее мы писали, что компания президента США запустит криптовалюту для акционеров.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше