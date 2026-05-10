На одни и те же грабли: почему россияне скупают «опасные» облигации

Рынок облигаций, собранных из потребительских кредитов, за 2025 год вырос в РФ до 229 миллиардов рублей. При этом почти треть покупателей — обычные граждане, сообщают «Известия».
Механика проста: банк собирает сотни займов в один пул и выпускает под них бумаги. Это позволяет переложить риски невозврата с организации на инвесторов, а банку — освободить деньги для новых ссуд.
Частных лиц привлекает надбавка к доходу в 2−4 процентных пункта, но эксперты фиксируют тревожную тенденцию: доля просрочек в отдельных выпусках уже доходит до 1,8% в месяц. Кредиты дорожают из-за высоких ставок в экономике, и заёмщикам всё сложнее платить.
В Банке России заявили, что повторения мирового кризиса 2008 года не случится. Регулятор заставляет банки оставлять себе самую рисковую часть бумаг, а сложные схемы переупаковки долгов, погубившие финансовую систему США, в стране запрещены. Частным инвесторам советуют вкладывать в такие продукты не больше 10% накоплений.
