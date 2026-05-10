На одни и те же грабли: почему россияне скупают «опасные» облигации

В Банке России заявили, что повторения мирового кризиса 2008 года не случится. Регулятор заставляет банки оставлять себе самую рисковую часть бумаг, а сложные схемы переупаковки долгов, погубившие финансовую систему США, в стране запрещены. Частным инвесторам советуют вкладывать в такие продукты не больше 10% накоплений.