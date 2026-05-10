В Приморье зафиксировали восстановление спроса на новостройки

Первые четыре месяца 2026 года показали восстановление интереса к первичному жилью в Приморском крае. По данным регионального министерства архитектуры и градостроительной политики, отставание по общему числу договоров долевого участия (ДДУ) от уровня аналогичного периода прошлого года сократилось с 8% до 4%.
Заместитель председателя правительства Приморья Ольга Иванникова рассказала о динамике: январь провалился по сделкам, но с февраля начался рост относительно прошлого года, и разрыв постепенно тает. Март и апрель уже в плюсе. Если тенденция продолжится, к концу первого полугодия отставание исчезнет полностью.
В министерстве подчеркнули: рынок новостроек в крае чувствует себя устойчивее, чем в среднем по России. В большинстве субъектов выручка застройщиков в начале года рухнула на 30−40% по сравнению с четвёртым кварталом 2025-го, а в Приморье показатели остаются одними из лучших в стране.
Дополнительным драйвером восстановления стало сокращение отставания по сделкам с «Дальневосточной ипотекой» — здесь разрыв уменьшился на 8 процентных пунктов. После вялого января, характерного для многих регионов после ажиотажного спроса в конце прошлого года, рынок пошёл вверх. В апреле количество ДДУ выросло на 11,5% к марту.
В ведомстве уточнили: основной прирост дали сделки без кредитов — рыночные займы по-прежнему сдерживаются высокими ставками. В то же время количество сделок по дальневосточной ипотеке в апреле подскочило на 45% по сравнению с мартом.