Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: ситуация с Ираном привела к проблемам с поставками серной кислоты

Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, вызвав резкий рост цены на нее.

Источник: Аргументы и факты

Обострение ситуации вокруг Ирана вызвало серьезные перебои на мировом рынке серной кислоты, что привело к заметному росту цен на это химическое вещество. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Эксперты связывают ситуацию с нестабильностью поставок из стран Персидского залива, где расположена значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей.

Серная кислота широко используется в производстве удобрений, добыче металлов, а также в ряде промышленных отраслей, включая выпуск бумаги, микроэлектроники и систем очистки воды. Дополнительное давление на рынок оказали ограничения на экспорт со стороны Китая, который считается одним из крупнейших производителей этой продукции.

Аналитики отмечают, что сочетание геополитической напряженности и сокращения поставок усилило опасения по поводу возможного дефицита. На этом фоне стоимость серной кислоты резко выросла, что может сказаться на работе целого ряда отраслей мировой экономики.

Ранее сообщалось, что мировые запасы нефти стремительно сокращаются на фоне конфликта вокруг Ирана и действий США и Израиля в регионе Персидского залива.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше