WSJ: ситуация с Ираном привела к проблемам с поставками серной кислоты

Обострение ситуации вокруг Ирана вызвало серьезные перебои на мировом рынке серной кислоты, что привело к заметному росту цен на это химическое вещество. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Эксперты связывают ситуацию с нестабильностью поставок из стран Персидского залива, где расположена значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей.
Серная кислота широко используется в производстве удобрений, добыче металлов, а также в ряде промышленных отраслей, включая выпуск бумаги, микроэлектроники и систем очистки воды. Дополнительное давление на рынок оказали ограничения на экспорт со стороны Китая, который считается одним из крупнейших производителей этой продукции.
Аналитики отмечают, что сочетание геополитической напряженности и сокращения поставок усилило опасения по поводу возможного дефицита. На этом фоне стоимость серной кислоты резко выросла, что может сказаться на работе целого ряда отраслей мировой экономики.