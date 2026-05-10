В ГД предложили выдавать угольным компаниям кредиты на обеспечение безопасности

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Предприятия угольной промышленности должны получать целевые кредиты на работы по обеспечению безопасности. Письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность выделения целевых льготных кредитов данным предприятиям на проведение работ по обеспечению безопасности и выплату задолженности по зарплате», — говорится в документе.
Как пояснил Миронов ТАСС, за последние месяцы Ростехнадзор неоднократно приостанавливал работу шахт из-за выявленных нарушений, на некоторых предприятиях фиксируются длительные задержки зарплат.
По мнению депутата, предложенная мера поможет предотвращению аварий, инцидентов и минимизации их последствий. «Убежден, что такая мера подержит отрасль и трудовые коллективы в сложный период», — подчеркнул он.