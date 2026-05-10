Россиянам объяснили, какую ипотеку стоит гасить досрочно

В текущих экономических условиях нецелесообразно досрочно гасить ипотечные кредиты, оформленные под относительно низкие процентные ставки порядка 7−9% годовых.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал изданию «Газета.ру» эксперт в сфере финансов Дмитрий Трепольский, сообщает ИА DEITA.RU.

Он акцентировал внимание на том, что подобная финансовая стратегия может привести к упущенной выгоде для заемщика, особенно в 2026 году, когда ставки по банковским вкладам держатся на уровне 13−15% годовых.

В этом случае размещение свободных средств на депозит становится более рациональным решением, поскольку доход по вкладу заметно превышает экономию на процентах по ипотеке.

Например, вложив 1 млн рублей в депозит под 15% годовых, клиент получает 150 тысяч рублей прибыли за год, тогда как досрочное закрытие ипотеки со ставкой 8% приносит лишь 80 тысяч рублей экономии на процентах за тот же период.

Более того, пока доходность по депозиту превосходит ставку по кредиту, финансовая логика сводится к тому, что банк фактически оплачивает заемщику отсрочку в погашении долга. Однако ситуация меняется для тех, кто оформил ипотеку в 2024—2025 годах под 18% и выше.

В случае высоких ставок досрочное погашение становится приоритетной задачей, поскольку рыночных инструментов с сопоставимой доходностью практически нет, а проценты по кредиту существенно увеличивают общую стоимость займа.

В подобных обстоятельствах рекомендуется направлять все доступные средства на уменьшение основного долга как можно раньше, чтобы сократить базу для начисления процентов и минимизировать финансовые потери.