Минтранс: аэропорты юга России возобновили плановую работу

Аэропорты юга России, которые ранее были вынужденны временно приостановить работу, вернулись к плановому режиму. Об этом проинформировал Минтранс России.
После введённых ранее ограничений на вылет и прилёт работа аэропортов, входящих в Ростовскую зону воздушного движения, была полностью восстановлена.
Из-за атаки беспилотников ограничения коснулись работы 13 аэрогаваней. Тогда десятки рейсов были задержаны, а часть вовсе пришлось отменить. Сейчас рейсы осуществляются по обновлённому графику.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше