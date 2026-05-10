Долги УК и ТСЖ перед «Примводоканалом» превысили 36 млн рублей

По состоянию на середину апреля задолженность товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и управляющих компаний перед «Примводоканалом» превысила 36 миллионов рублей. Самую крупную сумму недоплатило МУПВ «Центральный».
В компании подчеркнули: эти деньги можно было бы направить на модернизацию оборудования, в частности на замену изношенных труб. Однако вместо этого «Примводоканал» вынужден тратить средства на судебные тяжбы с неплательщиками.
Представители ресурсоснабжающей организации добавили, что долги управляющих компаний и ТСЖ за холодную воду — это серьёзная проблема. Рычагов воздействия на должников у «Примводоканала» немного, но все имеющиеся используются активно.
Крупнейшим неплательщиком на данный момент является МУПВ «Центральный», чей долг приближается к 5 миллионам рублей. Ранее РБК Приморье сообщал, что эта единственная муниципальная УК Владивостока уже погасила перед кредиторами 44,64 млн рублей, однако в арбитраже находятся иски ещё на 16,88 млн. В отношении предприятия введена процедура банкротства — финансовое оздоровление.
Поскольку МУПВ «Центральный» имеет статус социально значимого, администрация Владивостока приняла решение о его финансовом оздоровлении. Эта процедура в рамках дела о банкротстве направлена на восстановление платёжеспособности должника.