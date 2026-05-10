В Башкирии подорожало топливо на заправках.

Автолюбители получили майский «подарок» от «Башнефти». На заправках вновь подорожало топливо. Самые популярные виды бензина прибавили в цене по 10 копеек. Теперь литр бензина АИ-92 обойдется 61,85 рублей, АИ-92 ATUM −63,2 рублей, АИ-95 — 65,95 рублей, АИ-95 ATUM — 67,2 рублей. Заметнее всего подорожало дизтопливо, сразу на 30 копеек — до 74,9 рублей за литр. Цена на бензин марки АИ-100 не изменилась.
Отметим, что это первое изменение цен на заправках компании в мае и уже десятое с начала года.
На заправках компании «Лукойл», по данным сайта russiabase.ru, также подняли цены. Так, бензин марки АИ-92 стоит 64,12 ₽ (+20 копеек), АИ-95 — 68,94 68,68 ₽, (+26 копеек), АИ-100 — 95,54 ₽ (+20 копеек), дизтопливо в цене не изменилось — 77,18 рубля за литр.