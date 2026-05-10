В Европе озвучили мудрое решение проблем с энергетикой: один шаг касается России

Мема заявил, что для ЕС разумно снова начать закупать энергоресурсы у России.

Источник: Комсомольская правда

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе разумно снова начать закупать энергоресурсы у России. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Евросоюз остро нуждается в российских энергоносителях. Причем такая потребность сохраняется даже после введения санкций.

«Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса», — написал Мема.

Немногим ранее об энергокризисе в Европе высказался спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он заявил, что такая ситуация в ЕС стала следствием отказа от российских энергоносителей, а не обычных рыночных колебаний. Глава РФПИ связал ситуацию с решениями конкретных европейских политиков и чиновников, среди которых назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше