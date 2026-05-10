Новосибирский фермер, потерявший 820 голов скота, просит правительство о помощи

Новосибирский фермер Владимир Гуркин, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Водолей» из села Козиха Ордынского района, обратился к правительству с просьбой о возмещении средств. В марте 2026 года у него изъяли и уничтожили около 600 коров и 220 овец из-за особо опасного заболевания".
Документов, подтверждающих диагноз, владелец до сих пор не получил. Прошло почти два месяца, а обещанных компенсаций хозяйство так и не дождалось. «На сегодняшний день возмещения затрат за изъятый скот мы не получили. Ущерб для нашего небольшого крестьянско-фермерского хозяйства составил примерно 150 млн. Для нас это очень ощутимые цифры», — рассказал Гуркин «Народному телевидению Сибири».
Фермер подчеркнул, что у хозяйства есть кормовая база, техника, люди и главное — желание работать. Однако без компенсаций он не может выполнить решение Законодательного собрания о восстановлении поголовья. «Мы убедительно и настоятельно просим наше правительство решить по нам вопрос, а именно возместить все затраты, понесённые за изъятый скот. Нам бы хотелось работать дальше», — добавил он.
Напомним, в марте министерство труда и социального развития Новосибирской области определило порядок ежемесячных выплат семьям, пострадавшим от изъятия сельскохозяйственных животных. С апреля по ноябрь деньги перечисляются до 5-го числа каждого месяца. Размер социальной выплаты на каждого члена семьи за весь период составит 167 040 рублей. На текущий момент компенсационные и социальные выплаты получили 198 семей. В министерстве подчеркнули, что меры поддержки полностью обеспечены бюджетными средствами.