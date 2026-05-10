Кадастровое агентство назвало цену квадратного метра в новостройках Минска, и она очень высокая

По словам Вероники Соловьевой, рынок недвижимости в мае 2026 находится в состоянии инерции. Ситуация необычная: число сделок плавно снижается, а цены при этом растут. Главная интрига лета — какой из показателей «капитулирует» первым. Если покупатели будут покупать и покупать, то нынешние высокие цены закрепятся, а если число сделок будет снижаться, то продавцам придется уступать в цене.