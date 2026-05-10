Кадастровое агентство назвало цену квадратного метра в новостройках Минска, и она очень высокая

Средний чек на новостройки в Минске уже перешагнул отметку в 2000 долларов в эквиваленте за квадратный метр. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» сказала начальник управления оценки Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева.
По ее словам, именно новостройки заметнее всего подорожали, стоимость «квадрата» в них, по сравнению с концом 2025 года, выросла на 9%. А доля купленных новостроек возросла с 11% до 14%.
41% сделок сейчас совершаются с объектами дороже 100 000 долларов в эквиваленте. В приоритете у покупателей однокомнатные квартиры.
По словам Вероники Соловьевой, рынок недвижимости в мае 2026 находится в состоянии инерции. Ситуация необычная: число сделок плавно снижается, а цены при этом растут. Главная интрига лета — какой из показателей «капитулирует» первым. Если покупатели будут покупать и покупать, то нынешние высокие цены закрепятся, а если число сделок будет снижаться, то продавцам придется уступать в цене.
Вопреки слухам около 5% квартир в Беларуси покупают сейчас иностранцы, из них около 60% — россияне.