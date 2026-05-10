Минтранс: работа воздушных гаваней Юга России полностью восстановлена

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжат следить за ситуацией, а оперштаб, созданный на базе Минтранса, будет работать до 12 мая.

В России в полном объёме восстановлены авиаперевозки на южном направлении. Об этом сообщает Минтранс РФ в своём Telegram-канале.

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. Отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщал, что волгоградский и другие аэропорты южного направления были закрыты на прилёт и вылет самолетов из-за повреждения украинскими БПЛА административного здания филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Работу воздушных гаваней приостановили до 12 мая. Из-за отмены рейсов авиапассажиров было решено доставлять поездами и автобусами. Однако затем ограничения были пересмотрены и уже за 9 мая самолёты выполнили 441 рейс, было перевезено 63,8 тысячи пассажиров. Тем не менее Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжат следить за ситуацией, а оперштаб, созданный на базе Минтранса, будет работать до 12 мая.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
