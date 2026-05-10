Нерестовая кампания стерляди в Краснодарском крае успешно завершена

Осетровые заводы Краснодарского края успешно завершили важную нерестовую кампанию стерляди. Благодаря их работе, на инкубацию заложено 42,5 миллиона икринок этой ценной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Главрыбвода.
«5 мая была заложена последняя партия икры. Большая часть уже успешно вылупилась в личинку», — рассказали в Азово-Черноморском филиале ФГБУ «Главрыбвод».
Миссию по сохранению популяции стерляди в этом году выполняют три ведущих осетровых завода региона: Ачуевский, Темрюкский и Гривенский.
Специалисты проявляют исключительную заботу о будущей молоди, создавая оптимальные условия для ее развития. Впереди — ответственный этап выпуска подросших мальков в естественную среду обитания. По плану, филиал выпустит в реки края 3,5 миллиона экземпляров стерляди.
К ценным относятся осетр, стерлядь, севрюга, белуга и шип. Все эти виды успешно разводятся на производственных мощностях осетровых заводов в зоне ответственности Азово-Черноморского филиала.