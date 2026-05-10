Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нерестовая кампания стерляди в Краснодарском крае успешно завершена

Более 42 миллиона икринок стерляди заложено на инкубацию в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Осетровые заводы Краснодарского края успешно завершили важную нерестовую кампанию стерляди. Благодаря их работе, на инкубацию заложено 42,5 миллиона икринок этой ценной рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Главрыбвода.

«5 мая была заложена последняя партия икры. Большая часть уже успешно вылупилась в личинку», — рассказали в Азово-Черноморском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Миссию по сохранению популяции стерляди в этом году выполняют три ведущих осетровых завода региона: Ачуевский, Темрюкский и Гривенский.

Специалисты проявляют исключительную заботу о будущей молоди, создавая оптимальные условия для ее развития. Впереди — ответственный этап выпуска подросших мальков в естественную среду обитания. По плану, филиал выпустит в реки края 3,5 миллиона экземпляров стерляди.

К ценным относятся осетр, стерлядь, севрюга, белуга и шип. Все эти виды успешно разводятся на производственных мощностях осетровых заводов в зоне ответственности Азово-Черноморского филиала.