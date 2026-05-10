Вестибюль «Фрунзенской» поднимут над землёй и сохранят исторический «бронекупол»

Специалисты показали ход реконструкции станции.

Источник: Telegram / "Подземник"

Telegram-канал «Подземник» опубликовал кадры хода ремонтных работ на станции метро «Фрунзенская». В процессе реконструкции конструкции вестибюля поднимают над уровнем земли. При этом исторический кассовый зал — так называемый «бронекупол» — планируют сохранить и адаптировать для использования в новом здании.

На месте старого вестибюля построят семиэтажное сооружение с двумя подземными уровнями. Там разместят новый вестибюль и единый диспетчерский центр петербургской подземки.

Первый этап реконструкции намерены завершить к 1 июня 2027 года, после чего станцию откроют для пассажиров. Полностью работы планируется закончить в 2029 году. Реконструкцией занимается компания «Дороги и мосты» по контракту стоимостью 9,5 млрд рублей.

Демонтаж старого вестибюля начался в сентябре 2024 года, а 1 июня того же года станцию закрыли на реконструкцию. Проект ранее одобрил КГИОП.