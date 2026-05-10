В Гродненской области ликеро-водочный завод выставлен на продажу

Ликеро-водочный завод «Можейково» в агрогородке Можейково Лидского района Гродненской области выставлен на торги, сообщает площадка по продаже имущества «Белюробеспечение». Начальная стоимость чуть более 18 миллион рублей или около 6,4 миллиона долларов в эквиваленте. Заявки принимают до 13 мая, дата торгов — 14 мая.
На торги выставлено здание спиртцеха с оборудованием, которые новый собственник сможет использовать для производства продуктов питания, включая напитки и табак.
