В Гродненской области ликеро-водочный завод выставлен на продажу

Ликеро-водочный завод под Лидой выставлен на торги.

Источник: Комсомольская правда

Ликеро-водочный завод «Можейково» в агрогородке Можейково Лидского района Гродненской области выставлен на торги, сообщает площадка по продаже имущества «Белюробеспечение». Начальная стоимость чуть более 18 миллион рублей или около 6,4 миллиона долларов в эквиваленте. Заявки принимают до 13 мая, дата торгов — 14 мая.

На торги выставлено здание спиртцеха с оборудованием, которые новый собственник сможет использовать для производства продуктов питания, включая напитки и табак.

Кстати, недавно БУТБ-Имущество рассказало о необычной продаже гаража в Бобруйске: «За час шесть участников торгов сделали 2 077 ставок и подняли цену в 312 раз».

А еще в марте 2026 база отдыха под Логойском была продана почти за $500 000 меньше, чем за минуту.

Кроме того, в Минской области военный городок продавали по цене комода.

Мы писали, что Кадастровое агентство назвало цену квадратного метра в новостройках Минска, и она очень высокая.