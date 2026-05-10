Многодетные семьи Кубани получат налоговый вычет с июня 2026 года

С 1 июня 2026 года на Кубани будет введена новая мера поддержки для семей, имеющих двоих и более детей, сообщили в Соцфонде РФ. Эта ежегодная выплата фактически представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного в 2025 году. Суть нововведения заключается в снижении ставки НДФЛ с 13% до 6% с последующим возвратом разницы.
К примеру, если родитель заработал за год 700 тысяч рублей, при ставке 13% он уплатил бы 91 тысячу рублей налога. С учетом сниженной ставки 6%, налог составит 42 тысячи рублей. Таким образом, семья сможет получить возврат в размере 49 тысяч рублей, которые можно будет использовать на семейные нужды.
Право на получение выплаты имеют работающие граждане РФ, уплачивающие НДФЛ с заработной платы. Важными условиями являются наличие как минимум двоих детей до 18 лет (или до 23 лет при очном бюджетном обучении), а также среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума за предыдущий год. Кроме того, претенденты не должны иметь задолженностей по алиментам и не должны быть лишены родительских прав.
Выплата не полагается самозанятым и индивидуальным предпринимателям на специальных налоговых режимах (УСН/ПСН), поскольку они не уплачивают НДФЛ по ставке 13%. Также в поддержке будет отказано семьям с одним ребенком и тем, чей доход превышает установленный лимит.
Заявки на получение выплаты начнут принимать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление можно будет через портал Госуслуг (в разделе Социального фонда России), лично в офисе СФР или через Многофункциональные центры (МФЦ). Социальный фонд России самостоятельно запросит необходимые сведения о доходах и свидетельства о рождении. Единственное, что потребуется от заявителей, — подтвердить факт обучения детей старше 18 лет справкой из учебного заведения.
Данная выплата будет предоставляться ежегодно, поэтому подавать заявление необходимо каждый раз. Перечисление средств на карту ожидается в течение 30 дней после положительного решения по заявлению.