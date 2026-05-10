Многодетные семьи Кубани получат налоговый вычет с июня 2026 года

Право на получение выплаты имеют работающие граждане РФ, уплачивающие НДФЛ с заработной платы. Важными условиями являются наличие как минимум двоих детей до 18 лет (или до 23 лет при очном бюджетном обучении), а также среднедушевой доход семьи, не превышающий 1,5 прожиточного минимума за предыдущий год. Кроме того, претенденты не должны иметь задолженностей по алиментам и не должны быть лишены родительских прав.