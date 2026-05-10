Цены на рыбу и варёную колбасу выросли за месяц в Ростовской области. Соответствующие данные представлены на сайте Ростовстатата.
С начала апреля по начало мая в городах Ростовской области зафиксированы изменения стоимости социально значимых продуктов. Варёная колбаса подорожала незначительно: средняя цена за килограмм выросла с 577 до 578 рублей. Наиболее доступный продукт в Сальске (539 рублей) и Таганроге (569 рублей). Максимальная стоимость отмечена в Волгодонске — 614 рублей за килограмм.
Мороженая рыба прибавила в цене девять рублей: средний ценник достиг 340 рублей за килограмм. Выгоднее всего покупать рыбу в Волгодонске (303 рубля) и Миллерово (315 рублей). В Ростове и Шахтах цена составляет от 350 рублей.
Небольшой рост показали цены на бакалею и овощи. Вермишель подорожала на два рубля — до 112 рублей за килограмм. Картофель прибавил рубль и стоит теперь 60 рублей за килограмм.
Лук и капуста подорожали на рубль — до 42 и 54 рублей соответственно. При этом молочная продукция немного подешевела. Сливочное масло сейчас стоит в среднем 1078 рублей за килограмм (было 1084), сметана — 364 рубля (снижение на 70 копеек), творог — 455 рублей (месяцем ранее стоимость была 459 рублей).