В Волгограде стартует ремонт трамвайных путей, как изменится схема движения

Первый этап реконструкции трамвайных путей стартует 11 мая в Дзержинском районе Волгограда. Движение электротранспорта будет перекрыто на участке в границах улиц Космонавтов и Хорошева.
В связи с этим маршруты № 5, 7, 10 и 12 будут курсировать до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».
Электробус № 15 по будням будет следовать от остановки «Ул. Тополевая» до остановки «Жилгородок». После остановки «Ул. Комсомольская» он повернёт на одноименную улицу и направится в сторону Дзержинского района. В выходные дни маршрут будет обычным — до железнодорожного вокзала.
Не изменятся маршруты автобусов № 85 «Родниковая Долина — Жилгородок» и № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо”, а также троллейбусов № 10 “Пл. Куйбышева — Жилгородок”, № 10а “Жилгородок — Ул. Грамши” и № 15а “Ул. Ессентукская — пл. Куйбышева”.
