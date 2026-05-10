На Кубани завод применяет робототехнику и ИИ для роста производства воды

Ход реализации проекта проинспектировал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он отметил, что Кавказский район демонстрирует активное вовлечение в федеральную инициативу «Производительность труда». На данный момент девять местных компаний уже улучшают свои производственные процессы, и еще тринадцать находятся на стадии потенциального присоединения к программе.