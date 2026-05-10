На Кубани завод применяет робототехнику и ИИ для роста производства воды

Производство бутилированной воды на кубанском заводе выросло благодаря госпрограмме.

Источник: Комсомольская правда

Кубанский производитель бутилированной воды нарастил объемы выпуска продукции в рамках реализации госпрограммы. Завод добился увеличения производственных мощностей благодаря участию в национальном проекте, направленном на повышение эффективности и конкурентоспособности экономики.

Ход реализации проекта проинспектировал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он отметил, что Кавказский район демонстрирует активное вовлечение в федеральную инициативу «Производительность труда». На данный момент девять местных компаний уже улучшают свои производственные процессы, и еще тринадцать находятся на стадии потенциального присоединения к программе.

«Мы имели возможность ознакомиться с работой передового, высокотехнологичного предприятия, где широко применяются робототехника, автоматизация и искусственный интеллект. Первоначальный целевой показатель прироста, запланированный в рамках проекта, составлял 17%. Однако, уже сейчас объем выпуска бутилированной воды в 1,5-литровых ПЭТ-емкостях увеличился более чем на четверть», — отметил Юртаев.

Внедрение принципов бережливого производства на заводе началось в августе минувшего года. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) совместно с рабочей группой провели оценку пилотного этапа, выявив ключевые направления для оптимизации. По информации пресс-службы краевого министерства экономики, благодаря предпринятым мерам удалось сократить длительность производственного цикла на 15% и повысить эффективность использования оборудования на 34%.