Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три населённых пункта исчезли в Нижегородской области

После административной реформы их объединили с соседними сёлами.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области сразу несколько населённых пунктов официально изменили статус или прекратили существование после объединения с соседними территориями. Соответствующие законы губернатор региона подписал 7 мая 2026 года, документы уже опубликованы на официальном портале правовой информации.

Изменения затронули Княгининский, Арзамасский и Ардатовский округа. Так, в Возрожденском сельсовете Княгининского округа деревню Константиновка объединили с селом Шишковердь. После административной реформы оба населённых пункта стали единым селом Шишковердь, а название Константиновка исчезло из официального реестра. Кроме того, местную деревню Сосновка перевели в статус села.

Крупное объединение произошло и в Арзамасском округе. На территории Чернухинского сельсовета в одно село Пустынь объединили сразу три населённых пункта — село Пустынь, деревню Меньщиково и посёлок Старая Пустынь. Два последних теперь официально упразднены.

Ещё одно изменение коснулось Ардатовского округа. Там село Сосновка, наоборот, лишилось прежнего статуса и теперь считается деревней.

Все изменения внесены в областные законы об административно-территориальном устройстве региона и уже вступили в силу.