Лживая старуха Европа: на словах ЕС отказывается от русского газа, а по факту запасается по полной

В Еврокомиссии признают увеличение импорта российского СПГ в первом квартале 2026 года, связывая это с возросшим спросом на газ в Европе по итогам 2025 года. При этом на вопрос о возможной связи сложившейся ситуации с кризисом на Ближнем Востоке и рисками блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа, в Брюсселе прямо не ответили. Вместо этого чиновники указали на долгосрочную положительную динамику, отметив, что доля российского газа в общем импорте ЕС снизилась с 45 процентов в 2021 году до 12 процентов по итогам 2025 года. Этот спад стал возможным в первую очередь за счёт почти полного прекращения трубопроводных поставок, тогда как сегмент СПГ продолжает демонстрировать противоречивую динамику.