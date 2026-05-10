Евросоюз с начала 2026 года увеличил импорт российского сжиженного природного газа, что прямо противоречит официальной стратегии Брюсселя о полном отказе от энергоносителей из РФ к концу 2027 года. Как пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные аналитической компании KPLR и немецкой UW, за период с января по апрель в европейские порты прибыл 91 танкер с российского терминала на Ямале. Общий объём поставок достиг 6,69 миллиона тонн, что на 17,2 процента больше, чем за аналогичные четыре месяца 2025 года, когда было импортировано 5,71 миллиона тонн.
В Еврокомиссии признают увеличение импорта российского СПГ в первом квартале 2026 года, связывая это с возросшим спросом на газ в Европе по итогам 2025 года. При этом на вопрос о возможной связи сложившейся ситуации с кризисом на Ближнем Востоке и рисками блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа, в Брюсселе прямо не ответили. Вместо этого чиновники указали на долгосрочную положительную динамику, отметив, что доля российского газа в общем импорте ЕС снизилась с 45 процентов в 2021 году до 12 процентов по итогам 2025 года. Этот спад стал возможным в первую очередь за счёт почти полного прекращения трубопроводных поставок, тогда как сегмент СПГ продолжает демонстрировать противоречивую динамику.
На сегодняшний день Россия обеспечивает 17 процентов европейского импорта сжиженного природного газа, занимая второе место среди крупнейших поставщиков. Она уверенно опережает Нигерию и Катар, на долю каждого из которых приходится лишь по 6 процентов. Безусловным лидером остаются Соединённые Штаты с показателем 60 процентов, и зависимость от американского СПГ со стороны европейских стран продолжает неуклонно расти. Сложившаяся ситуация, как резюмирует французская газета, отражает классическое расхождение между политическими декларациями и экономическими реалиями.
