Волгоградским работодателям не хватает 21562 сотрудника

В то же время количество не занятых в трудовой деятельности, обратившихся в ЦЗН, осталось прежним — 3,5 тысячи человек в марте и в феврале этого года. По информации Росстата, всего в Волгоградской области заняты в различных сферах экономики 1 миллион 269,9 тысячи человек. Тогда как трудоспособными считаются 1 миллион 294,1 тысяча человек. Всего в регионе в январе-марте безработными считались 24,2 тысячи человек. А в декабре-феврале таких было чуть меньше — 24,1 тысячи. В то же время потребность работодателей в сотрудниках увеличилась. Если в марте вакантными оставались 21562 места, то в феврале вакансий было меньше — 19123 человека. Несмотря на эти небольшие колебания на рынке труда, уровень безработицы в регионе в марте оставался таким же, как в феврале — 0,2%.