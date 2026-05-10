Премьер Турчин после критики Лукашенко сказал, не слишком ли доброе правительство в Беларуси

Премьер Турчин опроверг, что в Беларуси слишком доброе правительство.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» после критики президента Александра Лукашенко о господдержке предприятий, не слишком ли доброе правительство в Беларуси.

Напомним, 5 мая на совещании у главы республики с руководством Совета Министров обсуждали финансовые вопросы. Они касались поддержки цементной отрасли, а также Светлогорского ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината.

«Я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству, — сказал Александр Лукашенко и назвал действенный рецепт: — Я всегда ориентировал: надо заставлять работать руководителя».

После заседания премьер-министр Беларуси сказал, отвечая на вопрос телеканала о том, не слишком ли добрый в республике Совмин:

«Правительство точно не доброе. Правительство старается быть объективным. Мы вносим на рассмотрение Президенту такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации таких мероприятий, нет».

А по теме совещания добавил, что правительство как раз-таки и не предлагало дополнительного выделения средств.

«Мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют оперативного вмешательства и реагирования. Для правительства главная задача — эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий», — отметил Турчин.

Тем временем госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович посоветовал, во что вкладываться Европе, сказав о судьбе Volkswagen.

Ранее чиновница сказала, можно ли отказаться от прохождения учебно-полевых сборов для 10-классников в Беларуси.

А контакт-центр Мингорисполкома 142 получает до 60 звонков в день с одним и тем же вопросом.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
