Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 11 мая после выходных

Национальный банк скорректировал курсы валют на 11 мая, понедельник. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 11 мая, Национальным банком были определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8073 белорусского рубля, 1 евро — 3,3043 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7798 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 8 мая, субботу, 9 мая, и воскресенье, 10 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были уменьшены в понедельник, 11 мая. Сильнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0113 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0129 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0023 белрубля.
