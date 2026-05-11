Россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы с 11 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Граждане России могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без виз, соответствующее соглашение вступило в силу в понедельник 11 мая.
Ранее эту информацию подтвердили ТАСС в российском дипведомстве. Там уточнили, что в соответствии с этой договоренностью граждане РФ «могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории королевства».
Вместе с тем в дипведомстве отметили, что российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу.
При этом аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Королевства Саудовская Аравия. «В 2025 году количество поездок саудовских подданных в Россию выросло более чем на 35%, а россиян в королевство — на 42%. Наращиванию таких обменов призвано содействовать вступающее в силу 11 мая межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов», — указали в МИД России.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в апреле сообщил, что работа по введению безвизового режима также ведется с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того прорабатываются соглашения о групповом безвизе на Вьетнам и Индию.