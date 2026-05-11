Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим

Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. Граждане РФ могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию.

Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. «Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу», — сообщали ранее в МИД РФ.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. До этого россияне должны получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство.

О том, каким будет спрос на поездки в Саудовскую Аравию, — в материале «Ъ FM» «Безвиз открыли с дресс-кодом».