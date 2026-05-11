Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим

Сегодня вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. Граждане РФ могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию.